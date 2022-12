Koppel zestigers uit Meerhout komt om het leven bij zwaar ongeval in Geel

Het ongeval op de Westelijke Ring in Geel gebeurde maandag rond 15.45 uur ter hoogte van het kruispunt waar de Ring overgaat in de N19g, de verbindingsweg naar Kasterlee.

Een kleine auto werd er in de flank aangereden door een bestelwagen. Dat gebeurde wellicht nadat één van de twee bestuurders een rood licht heeft genegeerd. ,,Een auto die uit de richting van de Dr. Van De Perrestraat kwam en het kruispunt overstak om naar links richting Mol af te draaien, is er in de linkerflank gegrepen door de bestelwagen die rechtdoor wilde rijden, richting de N19g. Het is een lichtengeregeld kruispunt, dus is wellicht een van de twee voertuigen door het rood gereden”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Geel.