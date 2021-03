Krachtige beving niet ver van Fukushima

De beving had plaats even na zessen op zaterdagavond, lokale tijd. Het epicentrum lag in zee voor de stad Ishinomaki, ongeveer 150 kilometer verwijderd van Fukushima. De beving werd gevoeld in de hoofdstad Tokio. Een getuige in Tsukuba, bijna driehonderd kilometer van het epicentrum meldde ‘een langdurige en trage beving’. Andere zagen elekctriciteitspalen bewegen.



De schade lijkt vooralsnog mee te vallen. Er is nog geen melding van slachtoffers. Volgens Japanse media waren elektriciteitsleveranciers in de regio de situatie van de kerncentrales in het gebied aan het controleren. Ongeveer tweehonderd huizen in het gebied zouden geen stroom meer hebben. Een golf van ongeveer een meter inmiddels zou de kust hebben bereikt, volgens berichten in Japanse sociale media.