‘Krankzinnig optreden’ van advocaten tijdens afzettingsprocedure, Trump zou woest zijn

Volgens CNN is Trump woedend. Adviseurs van de ex-president zeggen dat hij bijna schreeuwend de beelden van de eerste dag van het proces volgde. Andere Republikeinen zijn evenmin gelukkig en zeggen zelfs dat ze perplex stonden van het ‘krankzinnige en desastreuze’ optreden van de juristen. Vooral advocaat Bruce Castor kreeg vernietigende kritiek: zwalkend, zwak, onsamenhangend en niet te volgen, waren enkele van de commentaren.

Het was dan ook het optreden van team-Trump dat de Republikeinse senator Bill Cassidy zover kreeg om over te lopen naar de andere kant. Cassidy was het eens met de Democratische aanklagers dat de zaak tegen Trump grondwettelijk is.

Quote Iedereen die naar de argumenten heeft geluisterd, moet erkennen dat die van de Democrati­sche aanklagers gefocust waren en gebaseerd op de opinie van juridische experts Republikeinse senator Bill Cassidy

Cassidy zei al voor de stemming dat hij het betoog van de Democratische aanklagers een ‘heel goede opening’ vond, met ‘heel goede argumenten’. ,,Iedereen die naar de argumenten heeft geluisterd, moet erkennen dat die van de (Democratische, red.) aanklagers gefocust waren en gebaseerd op de opinie van juridische experts. Ik heb altijd gezegd dat ik dit met een open houding zou benaderen en naar beide kanten zou luisteren als een onpartijdig jurylid’’, aldus de senator uit Louisiana.



Cassidy stemde vorige maand nog met de Republikeinen mee en noemde het proces toen nog ongrondwettelijk, maar veranderde nu dus van mening. Hij is overigens niet de enige Republikein die de kant van de Democraten koos. Vijf partijgenoten stemden eveneens in met de grondwettelijkheid van het impeachmentproces.

Quote Hij bazelde maar door en door en door Republikeinse senator John Cornyn over advocaat Bruce Castor

‘Dit was niet een van de beste advocaten’

Ook de Republikein John Cornyn was niet onder de indruk van Trumps advocaten. ,,Ik heb een hoop advocaten en een hoop betogen gezien en dit was niet een van de beste.’’ Hij was net als anderen vooral vernietigend over Castor. Hij ‘bazelde maar door en door en door’. En ook Republikeinse senator Ted Cruz moest toegeven: ,,Ik denk niet dat we ons van onze beste kant hebben laten zien. Democratisch aanklager Jamie Raskin was wel indrukwekkend en een serieuze advocaat.’’

Castor kwam als eerste aan het woord nadat de Democratische aanklagers, de zogenaamde impeachment-managers, een video hadden laten zien met daarop beelden van de rellen aan en in het Capitool. Volgens Castor was die video erg goed gemaakt, en hij gaf de Democraten er complimenten over. Daarna veroordeelde de advocaat de relschoppers, en stak hij een lang en weinig samenhangend betoog af over de val van overheden in het verleden en over het concept ‘vrijheid’. Ook gaf hij zelf toe zich niet erg op zijn gemak te voelen. ,,Ik werkte hier veertig jaar geleden al, ik verdwaalde toen al en nu nog steeds.’’

Volledig scherm Bruce Castor, een van Trumps advocaten in zijn impeachmentproces, krijgt veel kritiek voor zijn optreden op de eerste procesdag. © Photo News

‘Goede dag’

Alan Dershowitz, professor aan de universiteit van Harvard en zelf ex-advocaat van Trump, was op de zender Newsmax vernietigend voor zijn confrater. ,,Hij geeft geen enkel argument. Ik heb geen idee wat hij aan het doen was, of waarom hij zegt wat hij zegt.’’

Nochtans zijn de advocaten van Trump niet van plan om van tactiek te veranderen, zei Castor na afloop van de eerste procesdag tegen journalisten. ,,Voor mijn gevoel hadden we een goede dag’’, reageerde hij. ,,Ik heb de hoofdlijn een week geleden uitgezet, en die zal niet veranderen’’, zei hij over zijn geplande tactiek.

Castor begon de openingsverklaring van het team van Trump, terwijl van tevoren was afgesproken dat David Schoen als eerste het woord zou voeren. Volgens Castor werd op het nippertje beslist om van volgorde te wisselen na de presentatie van de Democratische aanklagers, die volgens hem goed verzorgd was.

Quote Ik snapte echt niet waar hij naartoe wilde Republikeinse senator Lisa Murkowski

Tweede keuze

Castor en Schoen werden door Trump ingeschakeld toen zijn eerste advocatenteam uit elkaar begon te vallen. Zijn raadslieden Butch Bowers en Deborah Barberi stapten enkele weken geleden op, naar verluidt omwille van onenigheid over de te volgen strategie. Schoen vertegenwoordigde in het verleden Trump-vertrouweling Roger Stone. Castor werkte als aanklager en is onder meer bekend om zijn besluit om acteur Bill Cosby in 2005 niet te vervolgen. De advocaten hebben het proces tegen de voormalige president eerder afgedaan als ‘politiek theater’ en betogen dat Trump niet verantwoordelijk is voor het wangedrag van een ‘kleine groep criminelen’.

Om Trump uiteindelijk veroordeeld te krijgen, hebben de Democraten de steun nodig van meer Republikeinen, want daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in de honderd zetels tellende Senaat. Dat betekent dat uiteindelijk zeventien Republikeinen moeten meestemmen met de Democraten in de gelijk verdeelde Senaat. Alleen als er genoeg Republikeinen beslissen afwezig te blijven bij de stemming, daalt de drempel aangezien het gaat om een tweederdemeerderheid van de aanwezige senatoren.

Volledig scherm David Schoen, een van Trumps advocaten in zijn impeachmentproces. © AP

