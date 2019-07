Krasse studente (90) haalt universitaire graad in verouderingswetenschap

Een 90-jarige vrouw heeft aan de universiteit van Melbourne (Australië) een universitaire graad behaald in de verouderingswetenschap. De afgestudeerde Lorna Prendergast nam de felbegeerde bul met een brede grijns in ontvangst. Ze denkt al na over een vervolgstudie. ,,Het woord onmogelijk komt in mijn woordenboek absoluut niet voor.”

Volgens ABC News, dat Prendergast na afloop van de uitreiking sprak, kreeg de krasse studente een ovationeel applaus toen ze in het universiteitsgebouw in het zonnetje werd gezet. Ze schreef een scriptie over de positieve invloed die muziek kan hebben op dementerende senioren. En dat wetenschappelijke epistel verdedigde ze met succes.



Voordat ze met haar studie begon, moest Prendergast nog wel leren met een computer om te gaan. ,,Een groot deel van mijn opleiding was online, dus ik moest exact weten hoe internet werkt”, zei ze. Toen ze zich aanmeldde bij de universiteit van Melbourne, kreeg ze veel hulp van de docenten. ,,Ik ben op een fantastische manier begeleid. Zonder die steun had ik het waarschijnlijk niet gered.”



De stokoude leerling kreeg ook hulp van haar dochter die haar computerlessen gaf. ,,Zij vertelde me dat niemand te oud is om te leren en om dromen waar te maken. En daar ben ik het honderd procent mee eens. Het houdt de oudere geest kristalhelder.”

Passie

Nu ze is afgestudeerd, denkt Prendergast alweer na over een vervolgstudie. Wat die wordt, weet ze nog niet, maar de universiteit zegt haar met open armen te zullen ontvangen. Zeer waarschijnlijk gaat ze zich verder verdiepen in de effecten van therapieën voor dementerenden. ,,Hoe meer ik weet, des te beter”, vindt de Australische.



De studie heeft haar ook geholpen het verlies van haar man te verwerken na een huwelijk van 64 jaar. ,,Nadat hij was overleden, had het leven gevoelsmatig weinig zin meer. Ik had geen flauw idee hoe mijn toekomst er zonder hem uit kon zien. Maar toen ik een tv-programma zag over de heilzame werking van muziek op dementerenden dacht ik: daar wil ik veel meer over weten. Uiteindelijk werd dat mijn passie en het rouwproces ging vervolgens stukken soepeler dan ik had verwacht.”

Inspiratie

Prendergast, een gepensioneerde telefoniste en bibliothecaresse, begon volgens Australische media circa vier jaar geleden aan haar studie en gaf de afgelopen jaren zelfs presentaties voor medestudenten. ,,Vooral die lezingen met projecties en andere digitale hulpmiddelen waren in het begin enorm lastig. Maar het is, met steun van de universiteit, docenten en studiegenoten, perfect gelukt. Ik kan iedereen van mijn leeftijd aanraden het ook te doen.”

Nu ze haar studie heeft afgerond, wil de studente het een paar maanden rustiger aan doen. Zo wil ze haar huis wat meer aandacht geven. ,,Want de boel goed schoonmaken is er door die jarenlange studie een beetje bij in geschoten.”

De universiteit noemt Prendergast ‘een inspiratie voor velen’. Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer ouderen zich bij hogere opleidingen zullen inschrijven. Dat vindt de universiteit een zeer welkome ontwikkeling. ,,De vergrijzing neemt toe, dus er zal meer dan ooit sprake zijn van levenslange leergierigen”, aldus professor MecKenzie, die Prendergast begeleidde. ,,Iedere 65-plusser mag zich bij ons inschrijven. Deze vrouw heeft bewezen dat leeftijd geen rol speelt.”