Kremlin lijkt ambities in Oekraïne terug te schroeven: ‘Russisch leger is nauwelijks in staat om verloren gebied te heroveren’

Het Kremlin stelt dat Rusland enkel provincies in Oekraïne wil veiligstellen die het heeft geannexeerd. Die verklaring impliceert dat Kiev en andere Oekraïense regio’s worden opgegeven. Volgens de Britse geheime dienst is het Russische leger momenteel ook nauwelijks in staat om recentelijk verloren gebied te heroveren.

Het Kremlin heeft de doelstellingen van de invasie, die naar eigen zeggen deels bedoeld was om Russischtaligen in Oost-Oekraïne te beschermen, nooit helemaal kenbaar gemaakt. Maar het spreekt evenwel niet langer over het afdwingen van een regimewissel in Kiev, nu Oekraïne de eerdere Russische territoriale overwinningen gestaag heeft teruggedraaid.

Minimumdoelstelling

Na ettelijke tegenslagen aan het front lijkt Rusland voorlopig enkel nog vast te houden aan zijn minimumdoelstelling: dit houdt de volledige controle over de zuidelijke en oostelijke Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja in.

Op 8 december beperkte Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov het Oekraïense grondgebied dat Rusland wil inlijven tot die vier provincies die het eenzijdig heeft geannexeerd. Maar geen van deze provincies staat volledig onder Russische controle, en Peskov suggereerde dat Rusland in het geval van Zaporizja de verovering van de rest van het gebied inmiddels heeft opgegeven.

Op de vraag of Moskou nog meer regio’s wil inlijven dan deze vier, antwoordde Peskov: “Daar is geen sprake van. Er zijn althans geen verklaringen afgelegd in dit verband. Maar er is alleszins nog veel werk aan de winkel om de gebieden te bevrijden.” En daarover verklaarde hij zich nader: “Ik bedoel daarmee een deel van de Volksrepubliek Donetsk en ook die delen die door Rusland zijn geannexeerd maar opnieuw worden bezet door Oekraïne.”

Oekraïense troepen controleren momenteel ongeveer 40 procent van de provincie Donetsk en hebben inmiddels een stukje van Loehansk heroverd.

Onvoldoende slagkracht

Volgens de Britse inlichtingendienst is het Russische leger momenteel nauwelijks in staat om recentelijk verloren gebied te heroveren. Rusland mist daarvoor de nodige slagkracht, zo schatten de Britten in.

“Het is onwaarschijnlijk dat de Russische grondtroepen de komende maanden significante operationele vooruitgang zullen boeken. Het is dan momenteel ook onaannemelijk dat de Russische strategie haar doelstellingen zal bereiken”, concludeert het Britse ministerie van Defensie op basis van een rapport van de inlichtingendiensten.