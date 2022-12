Kremlin: ‘Oekraïne moet annexaties erkennen voordat we over vrede kunnen praten’

Boycot wordt omzeild: tankers varen als spooksche­pen door de nacht met Russische olie

Geen druppel Russische olie mag sinds begin deze maand nog in de Europese havens aangevoerd worden. Maar de Russen zouden inmiddels een schaduwvloot hebben van zo’n honderd olietankers, waarvan niet altijd duidelijk is waar of wie ze zijn.

11 december