Kritiek op los coronaregime Zweden neemt toe: groepsimmuniteit nog lang niet in zicht

De kritiek op het losse coronaregime in Zweden zwelt aan. Er vallen meer doden per hoofd van de bevolking dan elders in Europa en uit een eerste Zweedse studie naar groepsimmuniteit blijkt dat slechts 7,3 procent van de Stockholmers afweercellen tegen Covid-19 heeft opgebouwd. Het Zweedse RIVM beweerde eerder dat 25 procent van de Zweden al immuun was.

Zweden koos aan het begin van de coronacrisis voor een afwijkende koers: sportscholen en horeca bleven open. Een beleid gebaseerd op vrijwillige restricties, tot afschuw van buurlanden. Tegelijkertijd werd erop gerekend dat mensen de nieuwe coronaregels vrijwillig zouden naleven.

Die strategie werd verdedigd door staatsepidemioloog Anders Tegnell. Hij claimde dat een fors deel van de Zweden op die manier immuun zou worden voor het virus. Begin deze maand ging het Zweedse RIVM ervan uit dat zo’n 25 procent van de inwoners van de regio Stockholm besmet geweest is met het virus. Tegnell verwachtte dat dit aantal aan het eind van de maand rond de 40 procent zou liggen.

Maar persbureau Reuters schrijft dat groepsimmuniteit bij lange na niet in zicht is: uit een nieuwe studie blijkt dat amper 8 procent van de inwoners van Stockholm groepsimmuniteit heeft opgebouwd. Buiten Stockholm ligt dat percentage zelfs onder de 5.

,,Maar het zo snel mogelijk bereiken van groepsimmuniteit is ook in Zweden niet het doel’’, benadrukte de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken tegenover The Guardian. En volgens epidemioloog Tegnell wijkt het percentage niet zo sterk af van zijn voorspelde 25 procent. ,,Het is een beetje lager dan verwacht, maar niet opmerkelijk lager”, stelde Tegnell tijdens een persconferentie in Stockholm.

Bezweken

Het sterftecijfer zit ook niet mee. In veel Europese landen stabiliseert het aantal doden en besmettingen, in Zweden blijft de curve doorlopen. Gisteren telde het land maar liefst 800 nieuwe besmettingen. Daar komt bij dat de helft van het aantal doden in een verzorgingshuis is bezweken. Terwijl het doel van het Zweedse beleid juist was om deze kwetsbare groep te beschermen. ,,We hebben gefaald in het beschermen van onze ouderen’’, erkende premier Stefan Löfven vorige week. Inmiddels telt het Scandinavische land bijna 4000 sterfgevallen. Ter vergelijking: buurland Noorwegen telt er slechts 234.

En hoe zit het dan met de economische schade? Hoe strenger de lockdown, des te groter de economische impact, zou je denken. Aan het begin van de pandemie deed de Zweedse economie het inderdaad beter. De krimp bedroeg er slechts 0,3 procent, terwijl dat elders 3,8 procent was. Maar kijk je naar de langere termijn, dan is het voordeel minimaal. De Europese Commissie becijfert een krimp van 6,1 procent voor het Scandinavische land. De centrale bank van Zweden verwacht zelfs een krimp van 7 tot 10 procent, niet veel minder dan in de rest van de EU.