Kritiek uit eigen gelederen op importheffingen Trump

Het besluit van de regering Trump om Europees metaal extra te belasten is uiterst omstreden in eigen land – zelfs veel Amerikaanse metaalbedrijven zijn niet blij.

De Aluminum Association, die producenten en werknemers in de aluminiumsector vertegenwoordigt, meldt ‘teleurgesteld’ te zijn. De branche wil helemaal geen extra heffingen op Europese invoer. Trump zou juist gesubsidieerde productie van goedkoop aluminium in China moeten aanpakken, zei CEO Heidi Brock in een verklaring. Heffingen op Europees (en Canadees en Mexicaans) aluminium brengen Amerikaanse producenten alleen maar in de problemen – zij hebben buitenlands metaal nodig om aan de grote vraag naar hun producten te kunnen voldoen.

Volgens Kevin Brady, de voorzitter van een belangrijke commissie in het Huis van Afgevaardigden, raakt Trump met de stap het 'verkeerde doel'. ,,Als het gaat om oneerlijk verhandeld staal en aluminium zijn Mexico, Canada en Europa niet het probleem'', zei de Republikeinse politicus. ,,Dat is China.'' Brady roept de president dan ook op om 'deze voor de nationale veiligheid belangrijke partners' vrij te stellen van de heffingen.

Hij dreigde verder bewindslieden uit Trumps kabinet naar het Capitool te roepen om verantwoording af te leggen voor de schade die lokale bedrijven leiden door de importtarieven.

Sommige Amerikaanse staalfabrieken nemen dankzij de invoerheffingen wel degelijk nieuwe werknemers aan, maar bedrijven die afhankelijk zijn van geïmporteerd metaal stellen juist dat Trumps besluit banen in gevaar brengt. Fabrikanten van auto-onderdelen hebben bijvoorbeeld gespecialiseerde producten uit het buitenland nodig. ,,Onze leden kunnen te maken krijgen met dubbele heffingen op materialen die nodig zijn om onderdelen in de VS te produceren,” waarschuwt de Motor & Equipment Manufacturers Association, vertegenwoordiger van fabrikanten van auto-onderdelen. Bedrijven zouden al investeringen hebben uitgesteld.

Veiligheidsargument

Trump belooft sinds het begin van zijn campagne om Amerikaanse industrie te beschermen. Hij meent dat praktijken op de internationale markt de Amerikaanse economie schaden en banen doen verdwijnen. Zijn voornaamste argument voor het opleggen van extra heffingen op staal is de nationale veiligheid – zonder sterke economie kun je de nationale veiligheid niet garanderen, zo legde handelsminister Wilbur Ross dat uit.

Maar het veiligheidsargument is moeilijk te rijmen met het doelwit: de regering Trump belast nu juist de trouwste bondgenoten van de VS. De kritische Republikeinse senator Ben Sasse: ,,Dit is dom. Europa, Canada en Mexico zijn niet China, en je behandelt bondgenoten niet zoals je opponenten behandeld.”

Er lijkt iets anders mee te spelen: druk zetten op onderhandelingen over staalquota met Europa en het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA. Minister Wilbur Ross zei dat er niet genoeg vooruitgang zat in gesprekken met de EU, Mexico en Canada. ,,We blijven bereid en enthousiast over verdere discussies met al deze partijen,” zei Ross in gesprek met journalisten. ,,We wachten hun reactie af.” Hij wees erop dat er ‘flexibiliteit’ bestaat in de toekomst, omdat de president heffingen kan aanpassen of afschaffen.

Trump kan met zijn maatregelen scoren bij kiezers in staten die afhankelijk zijn van de staalindustrie en veel banen hebben zien verdwijnen – in november gaan ze naar de stembus voor Congresverkiezingen. Hij krijgt het echter aan de stok met de invloedrijke gebroeders Koch, schatrijke rechts-conservatieve donoren van de Republikeinse partij.

Quote Handelsbarrières maken Amerika als geheel armer en ze schaden vooral degenen die al in een nadelige positie verkeren Woordvoerder gebroeders Koch