Kritiek vanuit Republikeinse partij op Trumps fraudebewering: ‘Dit is echt krankzinnig’

Trump kreeg ook steun van sommige Republikeinen. De twee prominente senatoren Lindsey Graham (South Carolina) en Ted Cruz (Texas) namen het voor hem op. ,,Ik zal je vertellen dat de president boos is, ik boos ben en dat de kiezers ook boos zouden moeten zijn”, zei Cruz bij een talkshow van Fox News.



Cruz beweerde zonder enig bewijs dat de Democratische hoofdaanklager van Pennsylvania opdracht had gegeven om stemmen te tellen in de grootste stad van de staat, Philadelphia, ‘totdat Joe Biden wint’. In de cruciale swing state (20 kiesmannen) dreigt Trump zijn voorsprong te verliezen, doordat de voornamelijk Democratische briefstemmen nog geteld worden. ,,We moeten daar nu naar binnen gaan”, zei Cruz over de stembureaus.