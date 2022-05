Kritische Russische ex-kolonel loopt weer in de pas

De gewezen commandant van de luchtmacht kreeg wereldwijde aandacht nadat hij in het dagelijkse praatprogramma op staatszender Rusland-1 dwars inging tegen de gangbare propagandapraat over de oorlog die geen oorlog mag heten. De meeste commentaren jubelen in dat soort programma’s over Russische successen in de strijd tegen ‘nazi's’ en prijzen dan bijvoorbeeld de grote precisie van de Russische wapens, die nooit burgerslachtoffers zouden maken. Maar Chodarenok schetste maandag een heel ander, veel realistischer beeld. Er viel heel wat aan te merken op de organisatie en de strategie van het leger, en het zou alleen maar erger worden voor de Russen.