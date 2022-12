Kroaten reizen vanaf januari zonder paspoort in Europa, Roemenen en Bulgaren moeten wachten

Zo'n 155 lichtgewon­den door botsing treinen bij Barcelona: ‘Kregen al melding over kapotte trein’

In een noordelijke voorstad van Barcelona is in de ochtendspits een forensentrein ingereden op een andere trein die op een station stilstond. Beide treinen hadden het centrum van de Catalaanse hoofdstad als bestemming. Volgens de landelijke spoorbeheerder Renfe zijn bijna alle 155 slachtoffers lichtgewond geraakt. Slechts drie zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

7 december