‘Laat onze geliefden naar huis komen’: tientallen vrouwen gaan confrontatie met Russische commandant aan

Opmerkelijke beelden uit Starobilsk, een stad in de bezette regio Loehansk: tientallen vrouwen van Russische soldaten die recent opgeroepen werden, gaan de confrontatie aan met een commandant. Ze verwijten hem hun mannen in de steek te laten. ,,Laat ze naar huis komen”, klinkt het in een emotionele oproep.

De echtgenotes vertrokken uit de Russische stad Belgorod en wandelden naar verluidt meer dan 200 kilometer om hun geliefden terug te vinden. Ter plaatse troffen ze een sterk uitgedund bataljon aan.

Volgens een rapport zouden van een bepaalde legereenheid nog slechts 30 van de 200 soldaten in leven zijn. In totaal zouden in de slag om Makiivka (een industriestad in het oosten van Donetsk) al 500 Russen gesneuveld zijn.

‘Vastgebonden aan handen en voeten’

De dames lieten hun frustratie de vrije loop. Ze spraken van een ‘slagveld’ en uitten kritiek op het harde regime van commandant Samvel Yurievich. ,,Wie niet wil vechten, wordt aan handen en voeten vastgebonden en krijgt een wapen tegen het hoofd gedrukt. Voor jullie is zo iemand een lafaard.”

Volgens de vrouwen worden deserteurs zelfs beschoten door hun eigen troepen. ,,Soms moeten ze zich onder het lijk van een kameraad verbergen om niet gevonden te worden”, stelt een zekere Anne. ,,We laten hen niet meer achter. We vertrouwen jullie niet meer”, reageert een andere vrouw.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Niet nog eens’

Een officier richt zich tot de aanwezige soldaten en probeert de schade van de kritiek te beperken. ,,Ik herhaal het nog één keer. Ik heb de opdracht gekregen om jullie naar een verzamelpunt te brengen en daar zullen jullie een gesprek hebben. Jullie moeten begrijpen dat jullie soldaten zijn.”

De vrouwen staan echter als een blok achter hun geliefden. ,,We hebben hen al eens laten gaan en kijk hoeveel er nu nog zijn overgebleven. Dat laten we niet nog eens gebeuren.”

Lugubere verwijzing

Nu de Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit Cherson klinkt er ook uit andere hoeken kritiek. Militaire bloggers hebben het over ‘hoe Russische hoop wordt vermoord’ en zeggen dat Vladimir Poetin het vertrouwen van zijn eigen bevolking verliest.

De extreemrechtse nationalist Alexander Dugin roept in bedekte termen zelfs op tot moord op de president. Hij verwees in een bericht op Telegram naar het boek ‘The Golden Bough’ van James George Frazer. Daarin wordt een koning op gruwelijke wijze geofferd omdat hij er niet in slaagde regen te brengen tijdens een extreem droge periode.

Volledig scherm De extreemrechtse nationalist Alexander Dugin. © AFP

‘100 procent verantwoordelijk als je faalt’

Dugin, die lange tijd de goeroe van Poetin genoemd werd, verloor in augustus zijn dochter Darya bij een bomaanslag op haar wagen. ,,De autoriteiten zijn verantwoordelijk voor deze situatie”, liet hij optekenen. ,,Als diegenen met macht Rusland niet kunnen redden, wacht hen hetzelfde lot als de regenkoning (lees Frazer). Autocratie heeft niet enkel maar voordelen. In geval van succes heb je de volledige macht. Maar als je faalt, ben je ook 100 procent verantwoordelijk. Zo is het altijd geweest.” Dugin heeft de opvallende boodschap inmiddels wel verwijderd.

Volledig scherm Dugin verloor in augustus zijn dochter Darya bij een bomaanslag op haar wagen. © REUTERS

Volgens Derk Sauer, de Nederlandse uitgever van de Russische internetkrant ‘The Moscow Times’, zit Poetin echter nog steeds heel sterk in het zadel. ,,In de perceptie van een heleboel Russen is de terugtrekking uit Cherson helemaal geen nederlaag. Zij zien de oorlog niet als een aanval van Rusland op Oekraïne, maar als een aanval van het Westen op Rusland. Je bent dus in een gevecht met het almachtige Westen verwikkeld.”