Laatste nog intacte ijsplateau van Canada stort in

De 4000 jaar oude Milne Ice Shelf is gelegen aan de rand van Ellesmere Island, in het noordelijk territorium Nunavot. De plaat is in twee dagen 43 procent kleiner geworden. Volgens deskundigen van de Canadese ijsdienst van het ministerie van Milieu is dat te wijten aan boven-normale luchttemperaturen, aflandige wind en open water voor het ijsplateau.

,,Deze drastische aftakeling van ijsplaten heeft duidelijk te maken met de klimaatverandering’’, zei Luke Copeland, gletsjerspecialist van de Universiteit van Ottawa. ,,Deze zomer is het tot 5 graden warmer dan gemiddeld in de periode 1981-2010. En in deze regio gaat de opwarming twee tot drie keer zo hard als elders in de wereld. The Milne en andere ijsplateaus in Canada zijn simpelweg niet langer levensvatbaar. Ze zullen de komende decennia verdwijnen.’’