Lagere straf voor agent die Mawda (2) doodschoot, ouders woest: ‘Beseft u wel dat ons kind op het kerkhof ligt?’

hoger beroepDe politieagent die in 2018 tijdens een achtervolging schoot op de bestelwagen waardoor de 2-jarige Iraaks-Koerdische peuter Mawda om het leven kwam, is door het Belgische hof van beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. In eerste aanleg kreeg hij nog één jaar voorwaardelijk.

De ouders van Mawda reageren ontgoocheld op de strafvermindering. ,,Het gerecht speelt met onze gevoelens”, zegt vader Ali Shamdin (27) boos. ,,Voor ons is die politieagent een moordenaar. Na al die jaren procedure hadden we er veel meer van verwacht.”

Politieman V.J. werd donderdag door het hof van beroep van Bergen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden. Hij was de agent die in mei 2018 het dodelijke schot loste op de tweejarige Mawda tijdens een achtervolging tussen de politie en een bestelwagen met migranten, die het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken.

Eerder dit jaar kreeg de agent daarvoor in eerste aanleg nog een voorwaardelijke straf van één jaar. Maar nadat V.J. in beroep ging, ziet hij zijn straf nu verminderd. De man moet zich gedurende drie jaar aan een reeks voorwaarden houden om niet alsnog in de cel te belanden.

Quote Voor ons blijft die man een moordenaar. Ik zag hem toen hij zijn wapen pakte. Ik zag dat hij schoot. Hij twijfelde niet. Ali Shamdin, vader van Mawda

Moordenaar

,,Ongelooflijk dat die politieagent vrij mag rondlopen”, klonk het na afloop ontgoocheld bij de ouders van Mawda. ,,Dat terwijl hij verantwoordelijk is voor het overlijden van onze dochter.”

Aan het hof hadden zij gevraagd om de politieagent te veroordelen voor ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden’. Het gerecht volgde hen uiteindelijk niet in die beslissing.

,,Maar voor ons blijft hij de moordenaar van onze dochter", zegt vader Ali Shamdin (27). ,,Ik zag meneer J. toen hij zijn wapen pakte. Ik zag dat hij schoot. Hij twijfelde niet.”

Ali en zijn vrouw Amer Phrast (27) vermoeden dat de politieagent het had gemunt op migranten die nacht. ,,Zijn actie leek bewust. Hij beweerde dat hij zijn wapen richtte naar de voorwielen, maar ik zag het in zijn ogen dat hij op ons wou schieten. En ons dochtertje is daarvan het slachtoffer geworden.”

Volledig scherm Een spandoek met een afbeelding van Mawda aan de rechtbank. © Photo News - Benoit Bouchez

Onvrijwillige doodslag

Maar net zoals zijn eerste veroordeling in februari dit jaar is V.J. door het hof van beroep schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag bij gebrek aan voorzorg en voorzienigheid. Het hof achtte de uitleg van de agent over het richten op de wielen plausibel en oordeelt dat de agent de dood van Mawda niet gewild heeft. De wagen met migranten maakte wilde bewegingen waardoor V.J. zijn richting miste.

,,Hij is wel onvoorzichtig geweest bij het gebruik van zijn wapen”, zegt het hof. ,,De politieagent beging een fout door zijn wapen te laden en zijn vinger op de trekker te plaatsen in een uiterst gespannen context, aangezien schieten op een rijdend voertuig geen oplossing uit het boekje is.”

Banden lekschieten wordt zelfs afgeraden op de politieschool. Geen van de andere politieagenten handelde op dezelfde manier als V.J., behalve de collega van de beklaagde die zijn dienstwapen liet zien om de voortvluchtigen aan te moedigen langzamer te gaan.

Quote Mijn cliënt ging gebukt onder schuldge­voe­lens. Hij sukkelde lang met een depressie en probeert nu stilaan terug zijn leven op te nemen. Advocaat van de agent

Ondanks dat het schot nooit mocht vallen, keek het hof ook naar het ontbreken van een strafblad van de politieagent, zijn onberispelijke beroepsloopbaan en de gevolgen voor zijn leven. Met de strafvermindering tot gevolg.

,,Beseft het gerecht wel dat onze dochter op het kerkhof ligt?” vroegen de ouders van Mawda zich achteraf luidop af. ,,Het lijkt alsof de rechtbank en politieagent onder een hoedje spelen. Mocht iemand anders zo’n feiten plegen, spreken we van tientallen jaren gevangenis. We zijn ontgoocheld in het gerecht. Ze spelen met onze voeten. Na al die jaren procedure hadden we een strengere straf verwacht. Ons hart bloedt.”

Volledig scherm De ouders van Mawda in de rechtbank in Mons. © Photo News - Benoit Bouchez

Geen winnaars

De advocaat die V.J. verdedigde, blijft met een dubbel gevoel over na de uitspraak. Hij pleitte immers voor de vrijspraak van de agent omdat het volgens hem om een ongeluk ging. ,,In deze zaak zijn er uiteindelijk geen winnaars”, vindt advocaat Laurent Kennes. ,,Het meisje is gestorven en mijn cliënt ging gebukt onder schuldgevoelens. Hij sukkelde daarna lang met een depressie en probeert nu zijn leven weer op te pakken. Makkelijk gaat dat niet.”

Ook Ali en Amer proberen samen met hun zoontje Muhammed (7) zo goed als mogelijk een nieuw leven in België te leiden. Het Iraaks-Koerdische gezin woont nu in Brussel, waar ze Frans leren. ,,Ik was zelfs een tijdlang kapper in de stad”, zegt Ali. ,,Naar het Verenigd Koninkrijk willen we niet meer. We mogen definitief in België blijven. Met Mawda in ons hoofd proberen we nu verder te gaan.”