Lang wuifde rechts Amerika klimaatprobleem weg, maar er is iets aan het schuiven

Het was een verboden woord onder president Trump: verwijzingen naar klimaatverandering verdwenen in zijn regeertermijn van veel Amerikaanse overheidswebsites. Trump meende dat het een Chinese fabel was en liet de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Kort voordat hij aantrad had een partijgenoot, Jim Inhofe uit Oklahoma, nog een sneeuwbal mee naar de Senaat genomen. Het was ‘bewijs’, in zijn ogen, dat klimaatopwarming onzin was.