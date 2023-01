Lange rijen voor afscheid van overleden Benedictus XVI, die drie dagen opgebaard ligt in Sint-Pieter

Vierde verdachte sterfgeval binnen entourage van Poetin in week tijd

De raketexpert die de grote ambities van Vladimir Poetin op het vlak van ruimtevaart probeerde waar te maken, is op 74-jarige leeftijd overleden. Vladimir Nesterov is al de vierde persoon uit de entourage van de Russische president die in de voorbije week in verdachte omstandigheden stierf.

1 januari