Lange wachtrijen in Belgische winkels: ‘Jammer dat sommigen het blijkbaar nog altijd niet begrepen hebben’

Ketens als Dreamland en Action zien in België sinds vrijdag lange wachtrijen voor hun deuren opduiken. Ook de Ikea in Zaventem constateert ongeziene taferelen, zo schrijft Het Laatste Nieuws .

Maandag gaat België voor de tweede keer in lockdown en sluiten al die winkels. Dat vooruitzicht lokt blijkbaar nog snel een hele hoop kooplustigen. ,,Niet slim”, reageert de Belgische viroloog Marc Van Ranst. ,,Je zou hopen dat ze intussen toch beter weten.” Biostatisticus Geert Molenberghs beaamt dat: ,,Wees maar zeker dat er in jouw wachtrij mensen staan die besmet zijn, dat kan niet anders.”

Van de eerste lockdown in België herinneren velen zich nog het asociale hamsteren van heel wat mensen, die zo zorgden voor lege rekken op het moment dat het zorgpersoneel even tijd had om te gaan winkelen. Dat fenomeen stak vrijdag opnieuw de kop op, ook al had iedereen tijdens de eerste golf gezien dat hamsteren nergens voor nodig was. De enige reden waarom er toen soms van zeep, wc-papier of bloem tekorten waren in de supermarkten, was net die professionele hamsteraar.

Honderden mensen voor de ingang

Gek genoeg is België daar blijkbaar weer aanbeland. Vooral bij het IKEA-filiaal in Zaventem is het al de hele dag ongezien druk. Er staan honderden mensen voor de ingang. De meubelgigant verstrengt daarom de regels in de winkel om alles veilig te laten verlopen.

Onder meer in de buurt van het Vlaamse Aalst is er een stormloop op vooral speelgoedwinkels, omdat die niet open zullen zijn als de goede Sint zijn zakken wil komen vullen. Zo vormde zich zaterdagochtend al een rij met meer dan honderd wachtenden aan de Dreamland in het Oost-Vlaamse Lede. In Aalst, Dendermonde en tal van omliggende gemeenten vieren ze Sint-Maarten, een alternatief kinderfeest voor Sinterklaas dat wel enkele weken vroeger valt: op 11 november.

In Roeselare was het dan weer erg lang aanschuiven voor een winkel met babyspullen.

Ook bij verschillende winkels in Antwerpen staan buiten lange wachtrijen van mensen die nog snel inkopen willen doen. Maar de politie - die de situatie in de gaten houdt - zou er voorlopig nog niet op problematische situaties zijn gestuit. In Antwerpen moest de politie wel tussenbeide komen aan de Action in de Stadsfeestzaal aan de Meir. ,,Dat is op verzoek van Action zelf omdat het personeel het moeilijk heeft om de situatie onder controle te houden, bijvoorbeeld op het vlak van afstandsregels”, aldus de Antwerpse politie.

Onder meer in Kortrijk was het razend druk in de kapsalons.

‘Blijf van elkaar weg’

Viroloog Marc van Ranst zegt dat ervoor gewaarschuwd was dat hamsteren of in de rij gaan staan nergens voor nodig is. ,,Ze hebben nu de meest strenge bewoording van ‘lockdown’ gebruikt met de duidelijke boodschap: ‘Blijf van elkaar weg’. Maar blijkbaar hebben sommigen het toch nog altijd niet begrepen”, aldus Van Ranst.

Volgens de viroloog zullen de Belgen deze ‘files’ niet meteen in de cijfers terugzien. “Het is gelukkig mooi weer, en als mensen dan wat afstand van elkaar houden in de rij... Belangrijk is dat de winkels ook binnen de regels blijven handhaven. Dan zal dit niet significant bijdragen tot een stijging van de besmettingscijfers.”

“Maar dit is niet nodig: er zijn alternatieven”, voegt Van Ranst er nog aan toe, verwijzend naar de afhaaldiensten die de gesloten winkels vanaf maandag mogen aanbieden.

“Ooit gaan de winkels weer open, hoor”, aldus ook Geert Molenberghs. Hij roept dan ook op om niet te gaan aanschuiven in wachtrijen voor die winkels: “Doe dat niet!”