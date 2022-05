Leden van Poetins favoriete motorclub gesignaleerd in de straten van Berlijn

De autoriteiten in Berlijn kijken ongerust uit naar zondag en maandag. Dan wordt tijdens verschillende bijeenkomsten het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De Nachtwolven, een Poetin-getrouwe Russische motorbende, is al in de straten van de Duitse hoofdstad gesignaleerd.

In andere jaren verliepen de herdenkingen van het einde van de oorlog (zondag 8 mei) en de overwinning van het Russische leger (9 mei) meestal probleemloos. Maar dit jaar vrezen de autoriteiten in Berlijn dat de bijeenkomsten door pro-Russische groeperingen als instrument worden gebruikt om hun steun te betuigen aan de door de Russische president Vladimir Poetin begonnen oorlog in Oekraïne.

Onder meer de aanwezigheid van de Nachtwolven leidt tot onrust in de Duitse hoofdstad. Donderdag reden de eerste achttien leden van de Russische motorclub Berlijn binnen, met twaalf motoren en een auto, zo melden Duitse media. Het vermoeden bestaat dat de groep maandag een krans wil leggen bij de Sovjet-gedenkplaats vlak bij de Brandenburger Tor en de Rijksdag.

Ultranationalistisch

De door de in 1963 in Oekraïne geboren Alexander Zaldostanov geleide Nachtwolven staan bekend om hun ultranationalistische opvattingen. Zo noemde Zaldonastov de Russische dictator Jozef Stalin in een interview in 2015 een ‘onovertroffen leider’. Het Westen vergeleek hij met de duivel. Ook geldt de vijfduizend leden tellende motorbende als homofoob.

Volledig scherm Alexander Zaldostanov tijdens de zesde verjaardag van de Russische inname van de Krim in 2020. © AFP

Zaldostanov heeft goede contacten met Poetin, die hij meerdere keren ontmoette. Poetin noemde de leden van de motorclub ‘broeders’ en ‘mannelijke en coole kerels’ die ‘laten zien hoe je met Rusland moet omgaan’. De Nachtwolven speelden een rol voorafgaand aan de Russische inname van het Oekraïense schiereiland de Krim en bij de opstand van pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne. Ook stichtte Zaldostanov, bijgenaamd 'de chirurg’, de groep Anti-Maidan. Maidan is het plein in Kiev waar in 2013 en 2014 massale pro-Europese demonstraties waren.

In 2015 trokken de Nachtwolven ook al naar Berlijn, om daar op 9 mei de overwinning van het Russische leger op de nazi's te herdenken. Dat leidde toen tot veel consternatie. Onder meer Polen verbood de motorrijders om door dat land te rijden. ,,Het is een provocatie om ons het herdenken van de Tweede Wereldoorlog te verbieden", zei Zaldostanov destijds. ,,Wij willen de graven van onze grootvaders bezoeken. Dat is onze plicht.”

Geen politieke statements

De Berlijnse politie wil koste wat kost voorkomen dat de oorlogsherdenkingen van zondag en maandag gebruikt worden voor politieke statements over de oorlog in Oekraïne. Daarom zijn Russisch en Oekraïense vlaggen verboden. Ook is het dragen van het Russische oorlogssymbool ‘Z’ verboden, net als het dragen van militaire uniformen.

Ook politici roeren zich. ,,We mogen geen duimbreed toegeven aan de goedkeuring van een agressieve oorlog”, zegt bijvoorbeeld SPD-senator Iris Spranger tegenover Bild. Ook Stefan Evers, de Berlijnse fractievoorzitter van de CDU, is bezorgd. ,,We blijven hopen dat niet de Nachtwolven, colonnes of andere Poetin-aanhangers op 8 en 9 mei het straatbeeld bepalen, maar Russische, Oekraïense en Belarussische tegenstanders van de oorlog en strijders voor mensenrechten.”

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: