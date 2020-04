Lederschildpad broedt in alle rust door coronalockdown

De coronamaatregelen hebben een positief effect op bedreigde lederschildpadden in de Amerikaanse staat Florida, stellen marinebiologen. Stranden zijn verboden terrein voor mensen en er is ook minder zwerfafval.

Het legseizoen is pas twee weken bezig, maar medewerkers van het Loggerhead MarineLife Center hebben al 76 nesten gevonden op zo'n vijftien kilometer strand. Een ‘significante’ stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ,,We zijn blij om te zien dat de schildpadden het nu zo goed doen”, zegt onderzoeksmanager Sarah Hirsch, tegen de lokale nieuwszender Channel 12. ,,Onze wereld is veranderd, maar deze schildpadden doen dit al miljoenen jaren en het geeft hoop dat de wereld gewoon doordraait.”

Volgens David Godfrey, directeur van de Sea Turtle Conservancy, worden de dieren geholpen door de coronalockdown. ,,De kans dat schildpadden of eieren worden geraakt en gedood zijn kleiner door de lockdown. Bovendien zorgt de vermindering van mensen op het strand ervoor dat er minder plastic en andere troep in het milieu terechtkomt. Veel in zee levende schildpadden raken gewond omdat ze verstrikt raken in plastic.”

De lederschildpad is een opvallend dier, dat met een schildlengte tot 2,4 meter behoort tot de grootste schildpadden ter wereld. Hoewel de schildpad in zee leeft, is het officieel geen zeeschildpad. Vorig jaar werden er bijna 400.000 zeeschildpadnesten geteld over de gehele kustlijn van Florida. Slechts een op de duizend jongen overleeft, en op stranden die veel toeristen trekken liggen de overlevingskansen nog lager. ,,We verwachten dat het duizenden jongen die normaal gedesoriënteerd raken door lichten nu wél lukt om de tocht van strand naar zee te maken", zegt Godfrey.

Kangoeroe

Op veel plekken in de wereld laten dieren zich nu minder storen door mensen. In de Australische stad Adelaide werd een nieuwsgierige kangoeroe vastgelegd op beelden van beveiligingscamera’s, zo liet de plaatselijke politie weten. Het dier sprong onder meer over een verlaten Victoria Square, waar normaal gesproken veel mensen lopen. Even later kon hij net op tijd een auto ontwijken.

Lees verder onder de video

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad maakten pinguïns een gezellig wandelingetje door de stad, hop de stoep op en af.

Lees verder onder de video: