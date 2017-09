'Leeuwenmoeder' opgepakt nadat ze verkrachters van haar dochter neerstak

Op 2 september kreeg de 56-jarige vrouw een verontrustend telefoontje van een vriendin van haar dochter. Ze was op dat moment in haar woning in Swartwater, een plaats in de provincie Oostkaap. De vriendin vertelde hoe drie mannen haar dochter probeerden te verkrachtten. Ze droegen wapens bij zich, zo meldt East Coast Radio.



De vrouw, wiens identiteit geheim blijft om haar dochter te beschermen, probeerde daarop de politie te bellen. Toen ze geen gehoor kreeg, besloot ze om het heft in eigen handen te nemen. Ze ging naar het verlaten huis, waar haar dochter zich zou bevinden.



Daar zag ze hoe drie naakte mannen haar dochter lastigvielen. Zonder te aarzelen pakte de moeder een mes en stak ze in op de mannen. Eén van de daders overleed, de twee anderen liepen verwondingen op.