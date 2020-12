Legendarische testpiloot Chuck Yeager overleden: als eerste sneller dan het geluid

Hij vloog twee jaar na de Tweede Wereldoorlog in het experimentele X-1 vliegtuig met een snelheid van meer dan 1065 kilometer per uur op een hoogte van ruim 12 kilometer. De X-1 werd gelanceerd vanaf de buik van een B-29 bommenwerper, waarna het vliegtuig op eigen kracht een snelheid van 1078 kilometer per uur bereikte.



Yeager wordt beschouwd als een van de grootste piloten in de Amerikaanse geschiedenis. Hij diende van 1941 tot zijn pensioen in 1975 in de Amerikaanse krijgsmacht. Hij brak in zijn loopbaan als testpiloot meerdere snelheidsrecords. Hij werd door Amerikaanse presidenten gelauwerd met meerdere onderscheidingen.



In 2012, 65 jaar na zijn historische prestatie ging Yeager op 89-jarige leeftijd nog eens door de geluidsbarrière. Dit keer als passagier in een F-15 straaljager. Over de carrière van Yeager is in 1983 de speelfilm The Right Stuff gemaakt.