Leger Mexico bezet dorp van drugsbaas El Mencho en stuit op tientallen mijnen

Legervoertuigen patrouilleren door Naranjo de Chila (Aguilila), een gehucht in de westelijke de staat Michoacán. In het dorp is Nemesio Oseguera Cervantes - beter bekend als ‘El Mencho’ - geboren. De drugsbaron wordt gezocht door zowel Mexico als de Verenigde Staten en is al jaren op de vlucht. In lokale media verschenen afgelopen week berichten dat hij zou zijn overleden.