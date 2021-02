Leger Myanmar probeert groeiend verzet te breken: Facebook op zwart

In Myanmar groeit het verzet tegen de staatsgreep. Het leger probeert de onrust de kop in te drukken. Facebook is op zwart gezet. De opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi is aangeklaagd voor het verboden bezit van walkie-talkies.

Voor de tweede opeenvolgende avond gingen in Yangon, de grootste stad van Myanmar, mensen de straat op voor een luidruchtig protest tegen de staatsgreep. Ze sloegen op pannen en potten en automobilisten toeterden. Op een muur in een drukke straat is met graffiti de leus ‘We willen geen dictatuur’ gespoten.

Het protest breidt zich uit naar andere steden. In Mandalay, waar van oudsher veel politieke activisten wonen, hebben zorgmedewerkers verklaard niet voor het militaire regime te willen werken. Voor de medische universiteit demonstreerden 20 mensen. De politie maakte een eind aan het protest, drie demonstranten zijn opgepakt.

Walkie-talkies

Volgens mensenrechtenorganisatie AAPP zijn sinds de staatsgreep 147 mensen opgepakt, onder wie activisten, politici en regeringsvertegenwoordigers. Regeringsleider Aung San Suu Kyi, die op een onbekende locatie wordt vastgehouden, is door de junta officieel aangeklaagd voor het bezit van illegaal geïmporteerde walkie-talkies die bij een huiszoeking zijn gevonden.

De aanklacht is voldoende om haar tot zeker 15 februari vast te houden. Ze riskeert een celstraf van minimaal drie jaar.

Activisten hebben via sociale media opgeroepen tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. In een poging om dat verzet de kop in te drukken heeft het militaire regime de toegang tot het populaire Facebook geblokkeerd vanwege het verspreiden van ‘nepnieuws en desinformatie’.

Haatcampagne

In 2018 verwijderde Facebook accounts die aan het leger gelinkt waren. Een daarvan was het account van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, leider van de staatsgreep, na klachten over de haatcampagne tegen de islamitische Rohingya’s.

,,We dringen er bij de autoriteiten op aan om de verbinding te herstellen, zodat mensen in Myanmar kunnen communiceren met familie en vrienden en toegang krijgen tot belangrijke informatie’', schrijft Facebook in een verklaring.

Desondanks kon Facebook op sommige plaatsen nog wel worden gebruikt. De betogers in Mandalay gebruikten het medium om videobeelden van hun straatprotest live uit te zenden. ‘Volksprotest tegen de militaire coup’, stond op een spandoek. Zo ‘n twintig mensen scandeerden: ,,Onze opgepakte leiders, laat ze nu gaan. Laat ze nu gaan.’’

,,Mensen zijn boos, maar ook bang‘’, vertelt een activist. Hij zegt dat mensen ook in de war zijn en op sociale media tegenstrijdige informatie tegenkomen. ,,En het ontbreekt aan politiek leiderschap sinds de arrestatie van Aung San Suu Kyi.’’

Op sociale media wordt ook een video verspreid waarin zorgpersoneel een protestlied zingt, dat geassocieerd wordt met de mislukte opstand tegen de militaire dictatuur in 1988.

In de hoofdstad Naypyitaw, waar ook aanhangers van het leger de straat op gingen, hielden 70 parlementsleden een symbolische protestvergadering. De bijeenkomst was een overheidsgebouw waar na de staatsgreep nog honderden parlementsleden werden vastgehouden.

Ambtseed

De parlementsleden wilden met hun actie benadrukken dat het parlement de wettige vertegenwoordiger is van het volk, en niet het leger. Ze zetten hun handtekening onder een ambtseed. ,,De mensenrechten van alle burgers worden geschonden’', zegt Khin Soe Soe Kyi, een lid van Suu Kyi’s regeringsdpartij NLD. ,,Dit is geen staatsgreep. Dit is verraad van de regering.’’

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wil de internationale druk op de militairen opvoeren. ,,We doen alles wat we kunnen om de belangrijkste spelers te mobiliseren en genoeg druk op Myanmar te zetten, zodat zeker is dat deze coup faalt’', zegt hij in The Washington Post.

De VN-Veiligheidsraad is het nog niet eens over een gezamenlijke verklaring waarin de staatsgreep wordt veroordeeld, door een veto van China en Rusland.