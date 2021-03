Leger Myanmar schiet zeker vijftig demonstranten dood op militaire feestdag

VIDEO Tien doden bij schietpar­tij Amerikaan­se supermarkt, onder wie politie­agent

23 maart Bij een schietpartij in een supermarkt in het Amerikaanse Boulder (Colorado) zijn tien mensen om het leven gekomen. Onder de doden is een politieagent, zo laat het hoofd van de lokale politie Kerry Yamaguchi weten. De verdachte is opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend.