Leger Oekraïne: meer dan 1.000 Russische soldaten gedood op mogelijk dodelijkste dag sinds begin van oorlog

Die stad, grotendeels omsingeld door de Russen, is momenteel in twee delen gescheiden, met de rivier Bachmoetka als frontlijn. Het westelijke deel is nog in handen van Oekraïne, maar het oostelijke deel is veroverd door het Russische leger. Onder meer de Wagner-groep gooit al zijn troeven in de strijd om te winnen in Bachmoet.