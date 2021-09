Leger VS erkent: tien onschuldige mensen dood door drone-aanval in Kaboel

Het Pentagon had gezegd dat het leger een auto die een IS-bom bevatte had vernietigd. McKenzie geeft toe dat er hoogstwaarschijnlijk geen strijders van Islamitische Staat zijn geraakt, maar wel tien burgers onder wie zeven kinderen.

De legerchef schetste dat er geloofwaardige informatie was over een nieuwe aanval niet lang na de aanslag die dertien Amerikaanse militairen doodde bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad gedurende chaotische evacuaties. In de getroffen Toyota zouden explosieven liggen, maar daar is niets van gebleken, zoals The New York Times al schreef.