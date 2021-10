Legerbaas België: bewijs inmenging Rusland rond militair Conings

Conings kwam in mei in het nieuws nadat hij met een flink aantal uit een kazerne gestolen zware wapens spoorloos was verdwenen. De politie en het leger maakten wekenlang jacht op de schietinstructeur, die het uit woede over het coronabeleid gemunt had op virologen en de overheid. Vanwege zijn dreigementen werd de ook in Nederland bekende viroloog Marc Van Ranst wekenlang met zijn gezin in een safehouse ondergebracht.