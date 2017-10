'Leider Catalonië wil vandaag vervroegde verkiezingen uitschrijven'

Het was de bedoeling dat de Catalaanse leider Carles Puigdemont rond 14.30 uur in het parlement zou spreken, maar de toespraak is inmiddels uitgesteld naar 17.00 uur. Spaanse media verwachten dat Puigdemont vervroegde verkiezingen zal aankondigen.

De verkiezingen zouden plaatsvinden op 20 december, zo meldt de krant La Vanguardia. Puigdemont hoopt daarmee te voorkomen dat Madrid Catalonië het zelfbestuur ontneemt.

Volledig scherm Catalaanse president Carles Puigdemont. © AFP De Spaanse regering heeft daarvoor al de eerste voorbereidingen getroffen. Zo is er een plan ontwikkeld om een speciale commissie in te voeren. Stemt de Senaat morgen hiermee in, dan moet de commissie ervoor zorgen dat artikel 155 uit de grondwet in werking treedt, meldt de Spaanse krant El País.



Daarmee wordt het Catalaanse bewind van Puigdemont per direct beëindigd. Het bestuur van de regio komt vervolgens in handen van Madrid, totdat er nieuwe verkiezingen zijn.

Goede voorbereiding

De Spaanse regering zoekt nog naar een leider voor de commissie. Dat moet iemand zijn die niet zozeer politiek betrokken is maar vooral de technische aspecten van de wet begrijpt. Met een goede voorbereiding voor het invoeren van artikel 155 probeert het bestuur zichzelf te beschermen tegen eventueel protest, aldus El País.

Ook dekt de Spaanse president Mariano Rajoy zichzelf in door te beloven dat het Catalaanse beleid nauwelijks zal worden aangepast. Wel meldt hij dat acties die gericht zijn op de onafhankelijkheid van de regio worden beperkt of voorkomen.

Geen tijd verliezen

Puigdemont was gister ook uitgenodigd in Madrid om mee te praten over de vervolgstappen, maar gaf aan hier het nut niet van in te zien. ,,We zullen geen tijd verliezen aan degenen die al hebben besloten om het autonome Catalaanse bestuur te vernietigen", zo schreef hij op Facebook.

Vandaag spreekt hij het Catalaanse parlement toe. Daarbij roept hij mogelijk alsnog de onafhankelijkheid uit. Op die manier is hij 'de vernietiging van het zelfbestuur', zoals Puigdemont dat zelf noemt, misschien nog voor.



Wel is de kans groot dat de regiopresident in dat geval wordt gearresteerd. De Spaanse regering heeft aangegeven de Catalaanse leiders aan te klagen voor rebellie, mochten ze de onafhankelijkheid uitroepen. Daarmee riskeren de bewindspersonen 15 tot 25 jaar celstraf.

Betere samenwerking

Beide scenario's zijn voor de separatisten niet ideaal. Ook voor Madrid zou een vreedzame oplossing mogelijk meer opleveren. Alfred de Zayas, VN-deskundige op het gebied van onafhankelijkheid, hoopt daarom alsnog op een dialoog tussen beide regeringen.

De VN-deskundige is van mening dat beide partijen op zoek moeten gaan naar een democratische oplossing. Hij stelt een nieuw referendum voor, zo vertelt hij aan Sky News, dat volgens hem georganiseerd moet worden door neutrale partijen als de Europese Unie.

Het is wel de vraag of een dialoog in dit stadium nog mogelijk is. Zo noemde Puigdemont onlangs de stappen van Madrid tegen Catalonië nog 'de ergste aanvallen' op de democratie sinds de dictatuur van Francisco Franco.

Verdeeldheid

In Catalonië zelf bestaat verdeeldheid over het conflict tussen het regionale bestuur in Barcelona en de centrale regering in Madrid. De Catalaanse politieke partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) stapt volgens een bron uit de regionale regering als Puigdemont besluit verkiezingen uit te schrijven.

Ook de separatistische CUP-partij keerde zich tegen vervroegde verkiezingen. ,,Tot dusver hadden voorstanders van onafhankelijkheid één probleem: de Spaanse staat. Als verkiezingen worden uitgeroepen, hebben ze er twee'', schreef de partij op Twitter.

Protest