Leider Zuid-Koreaanse regeringspartij opgenomen na aanval tijdens chaotische verkiezingen

Partijleider Song Young-gil van de regeringspartij in Zuid-Korea is maandag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij was aangevallen tijdens een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Seoul. Een man viel hem aan met een voorwerp, vermoedelijk een hamer.

Song voert namens de heersende Democratische Partij campagne voor presidentskandidaat Lee Jae-myung. Op videobeelden die op YouTube zijn geplaatst is te zien hoe de partijleider van achteren meerdere keren door een man in een gewaad op zijn hoofd wordt geslagen met een voorwerp dat op een kleine hamer lijkt. Persbureau Reuters kon de beelden niet verifiëren.



Vertegenwoordigers van de regeringspartij melden dat de toestand van Song stabiel is en dat de politie de dader heeft aangehouden. ,,Geweld schaadt de democratie en kan nooit geaccepteerd worden”, reageerde presidentskandidaat Lee op het incident. Hij wenste Song een snel herstel.



Op 9 maart zijn er presidentsverkiezingen in Zuid-Korea. Het is een nek-aan-nekrace voor Lee Jae-myung en Yoon Suk-yeol, de presidentskandidaat voor de grootste conservatieve oppositiepartij PPP (People Power Party). De verkiezingen worden gekenmerkt door schandalen en blunders.

Chaos bij extra stemmoment voor besmette kiezers

In het land, dat lange tijd de pandemie grotendeels buiten de deur wist te houden dankzij een streng coronabeleid, bereiken de Covid-besmettingen momenteel nieuwe records, met meer dan ruim 200.000 nieuw infecties per dag. Het parlement heeft daarom een amendement aangenomen om ervoor te zorgen dat de inwoners makkelijker kunnen stemmen.

Besmette inwoners konden zaterdag reeds hun stem uitbrengen tijdens een voor hen ingelaste vervroegde stemming. Bij veel stembureaus brak echter chaos uit. Zo verzamelden sommige verkiezingsmedewerkers stembiljetten van kiezers en droegen ze deze in een boodschappentas of houten emmer naar de stembussen, in plaats van kiezers direct hun stem te laten uitbrengen. Sommige kiezers kregen stembiljetten die al gebruikt waren; anderen moesten in de kou in lange rijen wachten bij de speciale stembureaus voor met corona besmette inwoners. Ten minste één van hen viel daarbij flauw.

De Nationale Verkiezingscommissie van Zuid-Korea (NEC) heeft meermaals haar excuses aangeboden voor de chaos. ,,Alle problemen zijn het resultaat van het feit dat wij er niet in geslaagd zijn dit goed voor te bereiden, en we zijn volledig verantwoordelijk voor dit tekortschieten”, zei het National Election Committee in een statement.

Het team van oppositiekandidaat Yoon bekritiseerde de gang van zaken: ,,Een basisschoolverkiezing zou niet slordiger kunnen zijn.” De regeringspartij eiste dat stappen genomen worden om meer verwarring te voorkomen.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: