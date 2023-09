Leiders Proud Boys voor jaren de cel in, betuigen huilend spijt (voor de rechter)

Tarrio (39) bood in de rechtbank een totaal andere aanblik dan normaal. Geen donkere zonnebril, geen honkbalpet, geen ‘Wij zijn de frontsoldaten van rechts’, maar een oranje gevangenispak en excuses voor wat er gebeurde op 6 januari 2021. Toen bestormde een woedende menigte het Capitool, de zetel van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. De mensen waren over boos over de ‘gestolen verkiezingen’, opgestookt door Donald Trump.

Tarrio was de leider van de Proud Boys, een extreemrechtse militante club die een grote rol speelde bij de organisatie van de rellen. Vijf belangrijke leden zijn daarvoor inmiddels veroordeeld, vier van hen wegens ‘opruiende samenzwering’. Dat is een wet die stamt uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die het verbiedt om geweld te gebruiken tegen de overheid. Tarrio kreeg de hoogste straf, omdat de rechter hem ziet als de ‘ultieme leider van de samenzwering’. Opvallend genoeg was hij niet aanwezig bij de rellen zelf (hij had een stadsverbod voor Washington), maar hij stond wel in contact met zijn kompanen.

‘Heb medelijden’

Ook de andere leiders gaan voor jaren de cel in. Zij kregen hun straf vorige week te horen. Zonder uitzondering trokken de Proud Boys voor de rechter het boetekleed aan. ,,Het spijt me dat ik mijn familie heb teleurgesteld”, zei Tarrio woensdagochtend voorafgaand aan de uitspraak. En tegen de rechter: ,,Alstublieft, heb medelijden. Neem mijn veertiger jaren niet van me af.” Behalve 22 jaar cel heeft hij na zijn straf ook nog drie jaar voorwaardelijk gekregen.

Volledig scherm Zachary Rehl (links), Ethan Nordean (midden) en Joseph Biggs in Washington op 6 januari 2021. © AP

Joseph Biggs (33) toonde zich vorige week eveneens deemoedig tijdens de uitspraak. ,,Sorry”, zei hij in tranen. ,,Er zit geen haat in mijn hart, ik ben geen terrorist. Ik werd verleid door de menigte.” Hij vroeg om clementie, omdat hij voor zijn dochter wil zorgen. De rechter veroordeelde hem tot zeventien jaar cel. Ethan Nordean (32), die achttien jaar kreeg, verontschuldigde zich voor zijn ‘gebrek aan leiderschap’ en noemde de gebeurtenissen van 6 januari een ‘volslagen tragedie’. Zachary Rehl (38), gezien als de ‘regelaar’ tijdens de rellen, moet vijftien jaar zitten. Hij betuigde huilend spijt dat hij ‘de leugens over de verkiezingen’ had geloofd.

Een vijfde leider, Dominic Pezzola (46), kreeg tien jaar voor het aanvallen van de politie. Hij werd bekend door een selfie waarop hij in het Capitool een ‘overwinningssigaar’ rookte. Ook Pezzola was emotioneel, maar toonde niet veel berouw. Hij ontkende dat de bestorming een vooropgezet plan was. De relschoppers noemde hij ‘passerende demonstranten’. Een pleidooi van zijn moeder (,,Hij was een geweldig kind”) mocht uiteindelijk niet baten. De laatste zwaargestrafte is Stewart Rhodes. Hij hoort niet bij de Proud Boys, maar bij de Oath Keepers, een gewapende rechtse militie. Hij kreeg achttien jaar.

‘Krankzinnig’

Opvallend was dat enkele veroordeelden eenmaal buiten de rechtszaal een compleet andere toon aansloegen. Pezzola riep op de stoep van het gerechtsgebouw strijdbaar dat Trump de verkiezingen tóch gewonnen heeft. Biggs noemde zijn straf ‘krankzinnig’: ,,We moeten blijven vechten en niet opgeven.” Dit staat niet op zich. Een ander bekend gezicht van de rellen, ‘QAnon-sjamaan’ Jake Angeli (de man met de Indianentooi), is ook teruggekomen op zijn spijtbetuigingen. Waar hij tijdens zijn proces zei dat hij ‘echt, echt heel berouwvol’ was, wil hij nu zijn eigen schuldigverklaring intrekken.

Tot nu toe zijn er ruim elfhonderd personen in staat van beschuldiging gesteld voor hun rol tijdens de rellen. Van hen zijn er inmiddels meer dan zeshonderd veroordeeld en bestraft. Donald Trump heeft al aangekondigd dat hij iedereen die betrokken was bij ‘6 januari’ amnestie verleent als hij de komende presidentsverkiezingen wint.