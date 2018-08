Leroy (15) na racistische aanval op station: Was bang om te sterven op het spoor

,,Ik had me voorgenomen om niet fysiek te reageren, maar het werd te gevaarlijk'', vertelt Leroy Abraham (15) twee dagen nadat hij op het perron in het Belgische Aarschot aangevallen werd . Eerst beledigden Jonas V. (35) en twee vrouwen hem, daarna duwden ze de jongen op het spoor. ,,Ik snap niet wat hen bezield heeft. Alsof ik er iets aan kan doen dat ik een andere kleur heb.''

,,Ik heb een raar gevoel dat ik moeilijk kan uitleggen'', zegt Leroy wanneer hij zelf vertelt wat hem zondagmiddag overkwam in het station van Aarschot, de stad waar hij al vijf jaar woont samen met zijn moeder Ana (53). De beelden van wat er gebeurde, circuleerden gisteren de hele dag op het internet.

,,Met m'n oudste zus Julie, haar zoontje van bijna 2 jaar en een kleiner broertje van 9 stond ik te wachten op de trein naar Brussel'', vertelt hij. ,,Ik had net naar een vriendin gezwaaid, toen die man plots bij me stond. Hij gaf een duw en vroeg hoe laat de trein zou aankomen.''

Leroy, die twee weken geleden 15 werd, vroeg om met rust gelaten te worden. ,,Hij duwde nog eens en stelde dezelfde vraag. Daarna kwamen twee vrouwen er zich ook mee moeien.'' Op dat ogenblik begint Julie (33) met haar smartphone alles te filmen. Het trio - duidelijk onder invloed en voorzien van nog enkele grote blikken bier - slingert de tiener allerlei racistische verwijten naar het hoofd en probeert een fysieke confrontatie uit te lokken. ,,Op een bepaald ogenblik heb ik hen duidelijk gezegd dat ik kwaad werd'', zegt Leroy eerlijk. ,,Daarna heb ik ook enkele scheldwoorden gebruikt en heb ik geroepen: 'Uw bek stinkt.' Dat was niet eens gelogen met al die alcohol in hun lijf.''

Volledig scherm Leroy legde met zijn moeder een verklaring af bij de politie. "Ze zeiden dat ik me zo mocht verdedigen." © Photo News

Drie jaar kickboksen

Maar na dat zinnetje grijpt Jonas V. de tiener vast en duwt hem van het perron op het spoor. ,,Toen ik viel, stond m'n hart even stil, want ik wist niet wanneer de trein zou aankomen. Ik was echt bang om te sterven.'' Leroy probeert zo snel mogelijk terug op het perron te raken, maar V. duwt hem terug.

,,Toen heb ik hem in een reactie meegesleurd. Ik had me voorgenomen om fysiek niet te reageren en ik weet dat ik de technieken die ik in drie jaar kickboksen geleerd heb, eigenlijk niet op straat mag gebruiken. Maar die tweede keer werd het me te veel. Dus heb ik een trap verkocht en enkele klappen uitgedeeld.''

Wanneer het signaal klinkt dat er een trein in aantocht is, hebben de twee beschonken vrouwen zich ook al gemengd in het gevecht. ,,Op dat ogenblik heeft mijn dochter ingegrepen'', aldus moeder Ana. ,,Ze moest die twee kinderen op het perron achterlaten, want alle andere mensen in het station lieten het gaan. Hoe schandalig is dat? Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar is het misschien omdat mijn kind een donkere huidskleur heeft?''

Niet de eerste keer

,,Het zou niet de eerste keer zijn'', zucht Leroy. ,,Toen ik op de lagere school zat, ben ik twee jaar zwaar gepest geweest omdat ik ' anders' was. Net als toen, snap ik nu ook niet wat deze mensen bezield heeft. Alsof ik er iets kan aan doen dat ik een andere kleur heb. Omdat mijn vader toevallig van Aruba komt en mijn mama van de Dominicaanse Republiek. Wij wonen hier al vijf jaar in Aarschot, maar in Londen - waar ik de zomer doorbracht bij m'n zus - voelde ik me veiliger dan hier. Dat klopt toch niet?''

Verstopt op toilet

Na de vechtpartij kon de lokale politie V. en één van de vrouwen arresteren. ,,Hij had zich nog verstopt op het toilet, die ene vrouw dwaalde daar ergens rond'', zegt Leroy, die al een verklaring aflegde bij de politie. ,,Ik heb de politie eerlijk gezegd wat er gebeurd is, maar ik ben ook blij dat Julie alles gefilmd heeft. Of ze kwaad waren dat ik zelf die man geslagen heb? Helemaal niet. De politie zei dat ik me zo mocht verdedigen.''

Mama Ana komt nog eens tussen. ,,Ik ben trots op de manier waarop hij gehandeld heeft'', zegt ze. ,,Hij heeft pas geweld gebruikt toen zijn leven voor de tweede keer in gevaar was.'' Leroy en zijn familie hopen dat Jonas V. - die voorlopig aangehouden blijft - en de twee vrouwen een gepaste straf krijgen. ,,Want we hoorden de afgelopen dagen dat ze nog meer mensen aangevallen hebben'', klinkt het. Het Leuvense parket bevestigt dat het trio zowel door politie als justitie gekend is voor meerdere feiten. Voor deze racistische aanval riskeren ze nu een straf tot 5 jaar cel en een geldboete.

Kijk hier naar de beelden van de vechtpartij: