Lesbisch pinguïnstel voor de eerste keer moeder geworden in Spaans aquarium

De verzorgers van Oceanogràfic València zagen het stelletje Electra en Violet samen een nest bouwen van stenen. Alsof ze zich klaarmaakten voor gezinsuitbreiding. Daarop besloten ze de twee een bevrucht ei van een ander stel te geven, dat ze in een ruime maand met succes hebben uitgebroed. In ongeveer 75 dagen wordt het pinguïnkuiken zelfstandig, laat het aquarium weten.

Dat een homostel een ei adopteert, is de eerste keer voor het aquarium. ,,Een zeer zeldzame gebeurtenis”, schrijft Oceanogràfic in een nieuwsbericht, maar de verzorgers zeggen ook dat het in de natuur ‘niet ongebruikelijk’ is. Het is een van de drie pinguïnkuikens die het aquarium dit jaar heeft mogen verwelkomen.