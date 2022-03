Leugens Russen shockeren kenners: ‘Hoe heb je het lef om als wereldleider zoiets te doen?’

Russische politie onder vuur voor arresteren kinderen en bekende 'oma van oppositie’

Vijf Russische kinderen zijn dinsdagavond opgepakt door de politie van Moskou omdat ze bloemen wilden neerleggen bij de Oekraïense ambassade in de Russische hoofdstad, schrijven diverse internationale media, waaronder The Guardian en Newsweek. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba, reageert geschokt en deelt foto's van de vermeende aanhouding: ‘Poetin is in oorlog met kinderen’.

