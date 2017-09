Leven op aarde begon 3,95 miljard jaar geleden

Analyse van koolstofatomen in gesteente afkomstig uit het schiereiland Labrador in Canada wijst op organisch leven op onze planeet. De aarde is naar schatting 4,57 miljard jaar oud. Daarmee is het leven op de aarde teruggebracht tot het zogenoemde eoarcheïcum, een van de vroegste geologische tijdperken, zo bericht het Engelse blad Nature. Er zijn niet veel plekken op aarde waar zulk oud gesteente te vinden is. Het komt voor in Groenland en Canada.