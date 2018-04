Levenslang geëist tegen 'duikbootkiller' wegens kans op herhaling

Volgens openbaar aanklager Jakob Buch-Jepsen handelde Peter Madsen vanuit een seksueel motief en bond hij journaliste Kim Wall (30) 'misschien wel vast met haar eigen panty's alvorens haar te spietsen'.

De aanklager wil dat Madsen levenslang krijgt of wordt opgesloten in een gesloten psychiatrische instelling 'zolang hij geldt als een gevaar voor de samenleving'. Een levenslange gevangenisstraf komt in Denemarken neer op 16 jaar met de mogelijkheid tot verlenging indien noodzakelijk.

'Niet gestoord'

Madsen, verdacht van het doorsnijden van Kim Walls keel of haar te hebben gewurgd, is volgens de aanklager niet geestelijk gestoord maar 'emotioneel beperkt door een ernstig gebrek aan empathie, woede en schuldgevoelens'.

Buch-Jepsen citeerde een door de rechtbank besteld psychiatrisch rapport. Daarin wordt Madsen omschreven als 'een intelligente man met psychopathische neigingen'.

Madsen advocate sprak van 'een horrorverhaal gebaseerd op onbewezen beweringen'. ,,Het is niet aan mijn cliënt om zijn onschuld te bewijzen maar aan het Openbaar Ministerie om zijn schuld aan te tonen", zei Betina Hald Engmark vanmiddag in de rechtszaal in Kopenhagen. In het publiek zaten de ouders van Kim Wall.

Quote Een horrorver­haal gebaseerd op onbewezen beweringen Betina Hald Engmark, Madsens advocate

Doodsoorzaak

Hun dochter, werkzaam voor onder andere de New York Times en The Guardian, verdween op 10 augustus toen ze voor een reportage uitvoer met Madsen in diens zelfgemaakte onderzeeër. Haar romp, ledematen en hoofd spoelden de weken daarna in plastic zakken verzwaard met metaal aan op de Deense kust. In de romp zaten tientallen messteken. De doodsoorzaak is nog steeds niet duidelijk.

Volgens Madsen overleed de journaliste door een ongeluk aan boord, meer bepaald een probleem met de luchtdruk in zijn onderzeeboot. Zijn advocate vertelde vanmiddag dat er geen enkele twijfel bestaat dat hij Kim Walls lichaam in stukken sneed. ,,Maar er is onvoldoende bewijs voor de beschuldiging dat hij haar ook vermoorde."

Zes maanden

Volgens Hald Engmark kan haar cliënt slechts veroordeeld worden voor de 'vreselijke' daad van het in stukken snijden van het lichaam en volstaat een gevangenisstraf van zes maanden. ,,Het spijt me echt heel erg wat er is gebeurd", sprak de advocate terwijl ze zich richtte tot de ouders van Kim Wall.

De openbaar aanklager verwees Madsen verhaal over het luchtdrukprobleem naar het rijk der fabelen. ,,Forensische experts hebben geen enkele aanwijzing gevonden die dit bevestigt", aldus Buch-Jepsen.

'Te zwaar'