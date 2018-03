Levenslang voor aanslagpleger Britse metro

Gijzeling IS in Franse supermarkt: dader doodgeschoten

16:36 De gijzelnemer in een supermarkt in het Zuid-Franse dorp Trèbes is doodgeschoten tijdens een interventie van de anti-terreurbrigade. De dader doodde zeker drie personen. Daarnaast vielen veertien gewonden, waarvan er twee slecht aan toe zijn. De aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).