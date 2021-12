Levenslang voor Britse necrofiel die 102 lijken misbruikte: ‘Uw daden zijn inhumaan’

Een Britse oud-ziekenhuismedewerker die twee moorden op zijn geweten heeft en meer dan honderd lijken van vrouwen seksueel misbruikte, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. David Fuller (67) heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Tunbridge Wells in het zuiden van Engeland.

Nabestaanden van de slachtoffers vergeleken Fuller met een beest, schrijft de BBC. Ze noemden zijn daden verachtelijk, ziek en verknipt. ,,Er is zoveel leed in deze gemeenschap vanwege wat u hebt gedaan”, zei rechter Bobbie Cheema-Grubb tijdens de uitspraak. ,,Uw daden gaan in tegen alles wat juist en humaan is. Ze zijn onbevattelijk.”

Fuller werkte sinds 1989 in twee ziekenhuizen in de regio Kent als elektricien. Hij misbruikte tussen 2008 en 2020 in totaal 102 overleden meisjes en vrouwen ouder dan 85 jaar. Het jongste slachtoffer was 9, het oudste 100 jaar. Bij doorzoeking van zijn woning ontdekte de politie dat hij het misbruik in mortuaria in de ziekenhuizen heeft gefotografeerd en gefilmd. Hij had miljoenen beelden.

Kippenvel

De moeder van zijn jongste slachtoffer confronteerde Fuller voor de rechtbank met de ‘catastrofale pijn’ die hij had veroorzaakt. ,,Je hebt mijn kind verkracht. Voor mij is dit verkrachting op de meest onvoorstelbare manier. Ze kon geen nee zeggen tegen de vieze man, die haar lichaam misbruikte. Ik krijg er kippenvel van en het breekt echt mijn hart.”

Vorige maand kondigde de Britse minister Sajid Javid van Volksgezondheid een breed onafhankelijk onderzoek aan. Dat moet opheldering geven over hoe Fuller ongestoord te werk kon gaan. De necrofiel kwam uiteindelijk via nieuwe DNA-technieken in beeld bij de politie. ,Schokkend en verdorven”, noemde Javid de ‘misdaden’ in het parlement. ,,Het onderzoek zal ons helpen te begrijpen hoe deze vergrijpen in het verleden plaatsvonden zonder dat ze werden opgemerkt.”