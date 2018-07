Levenslang voor 'neonazibruid' wegens tien moorden

De politie kwam de ondergrondse, rechts-extremistische cel pas in 2011 op het spoor nadat twee andere leden zelfmoord tijdens een roofoverval hadden gepleegd. Vier dagen later gaf Zschäpe zich aan bij de politie in Jena, 200 kilometer ten zuidwesten van Berlijn. Het proces tegen de 43-jarige Zschäpe en vier verdachten die als helpers worden gezien, heeft meer dan vijf jaar geduurd.



De Duitse officier van justitie noemde Zschäpe voor de rechtbank in München mede-oprichter en lid van een terroristische organisatie. Zij zou haar (bed)vrienden Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt geholpen hebben bij het vermoorden van in totaal tien mensen van Turkse of Griekse afkomst en een Duitse politieagente. Ook zou zij betrokken zijn bij twee bomaanslagen en verscheidene overvallen.



De aanklager beschrijft de misdaden van NSU als de ,,meest gewelddadige en meest beruchte" terreuraanslagen sinds die van de extreemlinkse Rote Armee Fraktion (RAF).