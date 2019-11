Levenslang voor tieners die 17-jarig meisje zomaar doodstaken in Londens park

Tijdens het proces gaven de beklaagden elkaar de schuld, maar daar was de jury niet gevoelig voor. De vader van Jodie, Peter Chesney, vertelde tijdens een slachtofferverklaring dat de dood van zijn dochter zijn leven heeft verwoest. De 39-jarige man beschreef hoe hij een jaar geleden met een nieuwe baan als verkoper in de stad was begonnen en aan het begin stond van een veelbelovende carrière. ,,Ik heb die baan opgezegd, ik ga scheiden van mijn vrouw en ik moet mijn huis verkopen, maar ik ben voornamelijk het kostbaarste bezit dat ik ooit had kwijt.’’



Ook de vriend van Jodie, Eddie Coyle, vertelde dat hij volledig veranderd is door de gebeurtenissen van die nacht. Hij ving Jodie op in zijn armen, nadat ze werd neergestoken. ,,Ik vind het meestal moeilijk om te slapen. Ik heb de diagnose posttraumatische-stressstoornis (PTSS) gekregen en het houdt me de meeste nachten wakker.’’



De daders wilden wraak nemen op rivalen en hebben Jodie per ongeluk vermoord. De 17-jarige scholiere, die bekendstond als een ‘blij ei’ en een ‘goed mens’, zat samen met een groepje vrienden te kletsen en muziek te luisteren in een park in de wijk Harold Hill. Uit het niets kwamen twee mannen op haar af, waarna een van hen zonder iets te zeggen een mes in haar rug stak. De aanvallers maakten zich snel uit de voeten en lieten het mes in haar lijf achter.