Libanees rijdt met bijna een miljoen euro aan cash Nederland uit

De man werd aangehouden toen hij in een auto met Belgisch kenteken vanuit Nederland de grens passeerde. Bij de controle vroeg de politie hem of hij verboden middelen, drugs of contanten met een waarde van meer dan 10.000 euro bij zich had.

Na telling bleek het samen 912.240 euro aan contant geld. Het volledige bedrag, waarvan onduidelijk is hoe de man eraan is gekomen, is door de politie in beslag genomen. De Libanees is meegenomen naar het bureau voor verhoor en mocht na overleg met de Duitse justitie zijn reis voortzetten. Het geld heeft hij niet teruggekregen.