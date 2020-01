Libanese Hezbollah roept op tot wraak op de VS

De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft opgeroepen waar ook ter wereld de ‘grote Amerikaanse misdaad’ te wreken. De beweging doelt op de moordaanslag waarmee de VS met drones onder anderen de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit weg ruimden op het terrein van het vliegveld van Bagdad. Soleimani was naar verluidt net met een vliegtuig uit Syrië of Libanon aangekomen.

Soleimani was een van de bekendste militairen die voor Teheran meer invloed in het Midden-Oosten moesten zien te krijgen. Hij begon met steun aan de Libanese sjiïeten in hun strijd tegen Israël en later in hun strijd tegen soennitische extremisten in Syrië. Hezbollah-leider Sayyed Hassan Nasrallah zei dat zijn beweging doorgaat op de met Soleimani ingeslagen weg.

De VS bereiken volgens hem met de moorden niets en zij moeten gestraft worden, berichtte de omroep al-Manar.

In het Syrië van president Assad is ook verontwaardigd gereageerd op de dood van Soleimani. Dat Assads regime de burgeroorlog heeft overleefd, dankt het voor een belangrijk deel aan Soleimani. Damascus betitelde de Amerikaanse moordaanslag als een ernstige escalatie van de situatie in de regio en beschuldigde de VS ervan zich als een misdadigersbende te gedragen. Tegenstanders van Assad prezen de liquidatie van Soleimani juist.

Volgens het Kremlin worden de spanningen in het Midden-Oosten door de Amerikaanse aanval alleen maar groter.

Escalatie

De leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sprak vanmorgen al over risico voor escalatie. ,,Amerika, en de wereld kunnen zich niet permitteren dat de spanning escaleert tot een punt waarop we niet meer terug kunnen’’, aldus Nancy Pelosi in een verklaring.

Ze riep de Republikeinse president Donald Trump op zo snel mogelijk parlementsleden in te lichten over de aanval.

Israël

Israël, een trouwe bondgenoot van de VS, heeft zijn leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Gevreesd wordt dat Iran via zijn bondgenoten in de regio wraak zal proberen te nemen door Israël te bestoken.

Naast Hezbollah wordt ook de Palestijnse militante groepering Hamas in Gaza gesteund door Iran. De Israëlische minister van Defensie riep de chefs van het leger en veiligheidsdiensten bijeen om de situatie te bespreken.