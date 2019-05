Lichaam Ewold Horn geborgen en in veilige handen

Horn werd vanmorgen doodgeschoten bij een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en de kidnappers van terreurgroep Abu Sayyaf. Volgens het leger gebeurde dat toen hij wilde ontsnappen. Zijn bewakers zouden hem daarop hebben omgebracht. Het leger vond zijn stoffelijk overschot. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) heeft vragen gesteld aan zijn collega op de Filipijnen over wat er precies is gebeurd. Daar is nog geen uitgebreid antwoord op gekomen.

Horns lichaam is geborgen en in veilige handen. Waar hij nu precies is, wordt niet bekend gemaakt. De familie van Ewold Horn wordt bijgestaan door het ministerie. De Nederlandse ambassade staat in contact met de Filipijnse autoriteiten over de stappen die nu moeten worden genomen om het lichaam te kunnen repatriëren zodat de uitvaart van Horn in Nederland kan plaatsvinden. Wanneer de uit het Groningse Termunten afkomstige Horn naar Nederland kan worden overgebracht, is nog onduidelijk.