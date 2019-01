Lichaam Spaanse peuter Julen (2) gevonden bij reddingsoperatie

Gespecialiseerde mijnwerkers daalden af tot 75 meter diepte om vervolgens met de hand verder te graven richting Julen. Het was een ultieme poging om het jongetje te vinden, dat twaalf dagen geleden verdween. In totaal nemen 26 man deel aan de operatie: de acht mijnwerkers, tien agenten van de Guardia Civil (acht specialisten in bergreddingen en twee voor onder water), plus acht brandweermannen.

De reddingsoperaties kenmerkten zich door flinke tegenslagen. Poging na poging werd gedaan om het jongetje levend boven de grond te krijgen, maar zonder succes. Er moest voortdurend geïmproviseerd te worden. Zo was er bijvoorbeeld geen tijd om de gebruikelijke exploraties van de ondergrond te maken, waarin lagen zachte aarde en keiharde, granieten rotsen elkaar afwisselen. Ook het graven van het laatste deel van de tunnel, richting de smalle pijp waarin Julen was gevallen, ging moeizaam. De grond was er erg rotsachtig en erg hard.

Verdwijning

Cruciale seconden, want toen de vader weer in de richting van zijn zoontje keek, zag hij hem een meter of tien verderop in de aarde verdwijnen. Geschokt rende José naar de bewuste plek, waar hij tot zijn ontsteltenis constateerde dat er beweging zat in de grote steen die de put had afgedekt. Daardoor was het gat vrij komen te liggen waarin zijn zoontje was verdwenen.