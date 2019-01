Lichaam Spaanse peuter Julen na 13 dagen eindelijk gevonden

De Guardia Civil en de gouverneur van Andalusië bevestigen de dood van de peuter en spreken hun medeleven uit aan de nabestaanden. ,,Helaas, na zoveel inspanningen van zoveel mensen, was het niet mogelijk... Rust In Vrede Julen. Onze meest oprechte condoleances aan zijn familie’’, schrijft de Guardia Civil op Twitter.



Gespecialiseerde mijnwerkers daalden af tot 75 meter diepte om vervolgens met de hand verder te graven richting Julen. Het was een ultieme poging om het jongetje te vinden, dat twaalf dagen geleden verdween. In totaal nemen 26 man deel aan de operatie: de acht mijnwerkers, tien agenten van de Guardia Civil (acht specialisten in bergreddingen en twee voor onder water), plus acht brandweermannen.



De reddingsoperaties kenmerkten zich door flinke tegenslagen. Poging na poging werd gedaan om het jongetje levend boven de grond te krijgen, maar zonder succes. Er moest voortdurend geïmproviseerd te worden. Zo was er bijvoorbeeld geen tijd om de gebruikelijke exploraties van de ondergrond te maken, waarin lagen zachte aarde en keiharde, granieten rotsen elkaar afwisselen. Ook het graven van het laatste deel van de tunnel, richting de smalle pijp waarin Julen was gevallen, ging moeizaam. De grond was er erg rotsachtig en erg hard.