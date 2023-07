Lichaam van Britse brandweerman gevonden in Belgische wateren: man verongelukt tijdens oversteek Kanaal

Iain Hughes uit het Engelse Dudley was getrouwd en vader van twee. Volgens Britse media was hij een geliefde brandweerman die in juni het Kanaal wou oversteken om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarvoor had hij twee jaar getraind.

Lichaam overgebracht

In een verklaring in Britse media stelt zijn familie het volgende: “Onze levens waren kapot toen Iain vermist werd. Hij was onze wereld. We missen hem meer dan woorden ooit kunnen zeggen. We zijn om zoveel redenen trots op Iain. Hij legde zijn hart en ziel in de training voor het zwemmen, maar dat was hij - vastbesloten om anderen te helpen en te ondersteunen.”