Lichamen Britse journalist en Braziliaanse activist mogelijk gevonden: ‘Aan een boom vastgebonden’

Paul Sherwood, zwager van Philips, bevestigt dat de familie door de Braziliaanse ambassadeur in Londen op de hoogte is gebracht van de vondst van twee lichamen. Dat meldt de Britse krant The Guardian, waarvoor Philips schreef. ,,Hij beschreef de locatie niet en zei alleen dat het in het regenwoud was, dat ze aan een boom waren vastgebonden en dat ze nog niet waren geïdentificeerd‘’, aldus Sherwood.

Phillips en Pereira, een expert op het gebied van inheemse stammen, waren meer dan een week vermist. Zaterdag had de federale politie van Brazilië al een rugtas, broek en schoenen gevonden die vermoedelijk van de twee mannen waren. Volgens lokale media zijn de spullen gevonden in de buurt van het huis van een man die gearresteerd is in de zaak. Hij zou volgens getuigen Phillips en Pereira bij de rivier hebben achtervolgd.

Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale activiteiten plaats, zoals visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.