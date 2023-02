Lichamen van in Donetsk gedode Britse hulpverleners teruggeven, Amerikaanse vrijwilliger omgekomen

‘Britse brandweer­man­nen maakten foto’s van omgekomen vrouwen in autowrak­ken’

De Britse politie doet onderzoek naar een lokaal brandweerkorps na meldingen over personeel dat foto’s heeft gemaakt en gedeeld van dode lichamen. In WhatsAppgroepen zouden vernederende opmerkingen zijn gemaakt over de - in veel gevallen - verkeersslachtoffers.

