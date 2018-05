Lidl Zwitserland breidt assortiment uit met ... cannabisproducten

Student (20) Fontys Eindhoven die van balkon Bangkok viel, pleegde zelfmoord

12:03 EINDHOVEN - De val van een Eindhovense Fontys-student van een balkon in Thailand, zondagnacht, was geen ongeluk maar zelfmoord. Dat zegt de Thaise politie. De 21-jarige Rik uit het Limburgse Ospel bevond zich volgens plaatselijke media in het appartement van een vrouw die hij in een bar had ontmoet.