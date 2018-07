Linkse populist wint verkiezingen Mexico

Obradors belangrijkste rivalen, Ricardo Anaya Cortés van de centrumrechtse conservatieve PAN en José Antonio Meade van de regerende centrumlinkse PRI, hebben hem met zijn overwinning gefeliciteerd.

De 64-jarige oud-burgemeester van Mexico-Stad, die twee keer eerder aan de presidentsverkiezingen meedeed, voerde een campagne die draaide om de bestrijding van misdaad en corruptie. Ook beloofde hij de ongelijkheid te bestrijden en Mexico economisch minder afhankelijk te maken van buurland de Verenigde Staten.

Behalve de president, konden de circa 89 miljoen stemgerechtigden ook nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters kiezen. Volgens de voorzitter van de kiescommissie (INE), Lorenzo Cordova, was de opkomst 'massaal'.

Twee politici gedood

Op de verkiezingsdag werden twee politici gedood. In Acolihuia, in de staat Puebla, werd Fernando Herrera Silva van de regeringspartij PRI (Institutioneel Revolutionaire Partij) doodgeschoten, zo meldde de partij in een verklaring.

Eerder maakten de lokale autoriteiten bekend dat vlak voor het openen van de stembussen Flora Resendiz Gonzalez, een militante van de oppositiepartij PT (Partij van de Arbeid), was neergeschoten in Contepec, in de centrale staat Michoacán. Ze overleed later aan haar verwondingen.

Bloedigste campagne

De moorden zijn tekenend voor de stembusgang, waaraan de bloedigste campagne ooit in Mexico voorafging. Volgens Etellekt, het instituut dat gewelddaden tegen politici registreert, werden minstens 145 politici vermoord in de aanloop naar de verkiezingen van zondag.