Liplezer onthult: dit zei prins Harry tegen Jack Brooksbank vlak voor de kroningsplechtigheid

Opnieuw massa­schiet­par­tij in Servië: acht doden, schutter (21) vast na klopjacht

De verdachte van de schietpartij met acht doden en veertien gewonden in Servië, gisteravond, is vrijdagmorgen aangehouden. Dat bevestigde het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken na mediaberichtgeving. Het drama ten zuiden van Belgrado kwam een dag na een schietincident met negen doden in een school in de hoofdstad.